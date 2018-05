Agguato in strada nella notte, ucciso un 33enne

Agguato mortale nella notte a Pimonte, in via Gesinella. Filippo Sabatino, 33enne di Gragnano già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso con una serie di colpi di arma da fuoco, mentre percorreva la strada alla guida del suo Fiorino.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Castellammare di Stabia.

Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica e per risalire ai killer.