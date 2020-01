Un anno dall'omicidio del piccolo Giuseppe: a Cardito fiaccolata per lui

Il sindaco di Cardito Giuseppe Cirillo ha invitato la cittadinanza intera a partecipare alla messa in memoria del piccolo Giuseppe, il bambino ucciso un anno fa (era il 27 gennaio 2019), picchiato dal compagno della madre. Tony Essoubti Badre - questo il nome del patrigno del piccolo Giuseppe - e la compagna Valentina Casa sono entrambi sotto processo, il primo per omicidio e la seconda per comportamento omissivo.

Dopo la messa, che si terrà nella Chiesa Sacro Cuore di Cardito, ci sarà una fiaccolata e poi l'inaugurazione della piazzetta che ricorderà Giuseppe. "Sarà una piazza dedicata ai bambini", spiega il sindaco Cirillo. "Ci saranno giostrine e due panchine, una blu e una rossa, colori che rappresentano la lotta alla violenza sui bambini e sulle donne". La targa sarà scoperta dal sindaco e dal vescovo Spiniello.