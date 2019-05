Omicidio Perinelli, chiesti 30 anni. La madre: "Il pm ha capito chi era Lello"

Un sospiro forte, come a cacciare via la preoccupazione di intere settimane di attesa. Lina Porzio, la madre di Lello Perinelli, ucciso il 6 ottobre 2018, è soddisfatta perché il pm ha chiesto 30 anni per l'assassino di suo figlio, Alfredo Galasso, 31 anni. Omicidio volontario per futili motivi, questo il capo di imputazione.

"Mio figlio è morto a 21 anni - dice Lina al telefono - è stato ucciso con un pretesto, per invidia. Le parole del pubblico ministero mi hanno riempito di gioia. Ha capito chi era Lello: un bravo ragazzo, un lavoratore e un appassionato di calcio. Ha chiesto il massimo della pena, spero che questo possa essere un esempio per i giovani".

La battaglia di Lina non finisce qui: "Io sono convinta che Galasso abbia premeditato tutto. Dalla lite in discoteca, fino all'incontro fatale, quando lo ha pugnalato in petto, dopo averlo atteso 8 giorni". La magistratura, però, non ha riconosciuto l'aggravante della premeditazione.

Gli otto giorni che portano all'assassinio di Raffaele Perinelli, 21enne di Scampia, cominciano in una calda sera di fine settembre. Il giovane litigò all'esterno di una discoteca con un membro della sua comitiva, Alfredo Galasso. Secondo la famiglia della vittima, a cominciare sarebbe stato proprio Galasso. I due vennero alle mani e ad avere la peggio fu quest'ultimo. Un'onta che, secondo il legale che rappresenta Lina, Galasso non sarebbe riuscito a superare. Secondo quanto ricostruito nel processo, da quel momento, il 31enne sarebbe andato in giro armato di coltello. Fino al 6 ottobre, quando i due si sono incontrati nuovamente e Lello è stato ucciso con una coltellata al cuore.

"Come si può morire così - conclude Lina Porzio - oggi abbiamo fatto un passo avanti per ottenere giustizia per Lello, ma la strada è ancora lunga".