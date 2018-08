Omicidio Nunneri a Castello di Cisterna, in manette autista ed esecutore

Nella giornata di ieri è stata data esecuzione, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dal GIP del Tribunale di Napoli, per i reati di omicidio e porto abusivo di arma da fuoco commessi con l’aggravante delle finalità mafiose, nei confronti di due soggetti uno dei quali già ristretto in carcere per altri reati.

Le indagini hanno per oggetto l’omicidio avvenuto il 22 gennaio 2011 a Castello di Cisterna ai danni di Corrado Nunneri, soggetto già gravitante in numerose consorterie camorristiche locali ed attinente lo scontro allora in essere fra fazioni che si contendevano il controllo delle piazze di spaccio nella zona di Castello di Cisterna ed in particolare della zona della “Cisternina”. 7

I gravi indizi in ordine alla responsabilità dei soggetti oggi tratti in arresto sono costituite dalle dichiarazioni – e dai relativi riscontri acquisiti dagli organi inquirenti - di più collaboratori di giustizia appartenenti a diversi clan camorristici di Napoli e della provincia che a vario titolo erano entrati in contatto con le fazioni in lotta sul territorio di Castello di Cisterna in particolare fornendo appoggio ai killers che avevano eseguito l’omicidio.