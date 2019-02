Omicidio in strada a Mugnano, il sindaco: "La città è sconvolta"

Mugnano è sotto shock per l'omicidio di Giovanni Pianese, il 63enne ucciso in strada nella serata di sabato, con tante persone presenti nella zona dove è avvenuto il delitto.

L'uomo, che lavorava saltuariamente al mercato ittico cittadino come venditore ambulante, è stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa, risultato fatale. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.

"La città è sconvolta per quanto accaduto perchè un episodio del genere sul territorio di Mugnano non si verificava da molto tempo. Non abbiamo ancora chiara la situazione ma riponiamo piena fiducia con le forze dell'ordine, con cui saremo in contatto per capire dinamica e motivazione di quanto accaduto", le parole del sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro, riportate dall'Ansa, giunto sul posto subito dopo aver appreso la notizia.