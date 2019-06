Morì durante una rapina a Vicenza: arrestati due napoletani

Venne scaraventata fuori dalla macchina e per riuscire a liberarsene il guidatore fece una serie di manovre fino a ucciderla. Per l'omicidio di Mihaela Stoicescu sono stati arrestati due napoletani dai carabinieri di Vicenza. Maurizio Buoninconti, di 45 anni, e Enrico Pace, di 27, sono finiti in manette per l'omicidio della donna a seguito di una rapina. Una terza persona, un napoletano residente a Mantova, è indagato per favoreggiamento per averli ospitati dopo la rapina.

I fatti

Lo scorso 13 marzo, secondo l'accusa, i tre napoletani erano andati a Noventa Vicentina per mettere a segno un colpo in trasferta e tornare a Napoli con il bottino. I due avevano individuato nella donna la propria vittima sin dall'11 marzo, cominciando a seguirla. Il 13 la donna che, a bordo di una Mercedes, aveva accompagnato la nipote a prelevare soldi in contanti. Così i due entrarono in azione ma qualcosa andò storto visto che la donna si ribellò e oppose resistenza. Una scelta che però gli risultò fatale visto che i due rapinatori non esitarono a ucciderla con delle manovre pur di farla lasciare l'auto.