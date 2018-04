Omicidio ingegnere, al via il processo contro Luca Materazzo: "Voglio contribuire ad accertare la verità"

Al via il processo contro Luca Materazzo nella prima sezione della Corte d’assise (presidente Provitera, avv. Difesa Inserra e Pecoraro).

Ammesse le prove per quanto riguarda la consulenza sia biologica che informatica: il tribunale si è riservato di accoglierla all’esito della presentazione.

Luca Materazzo, vestito in giacca e apparso apparentemente tranquillo durante tutto il corso dell'udienza ha reso una dichiarazione spontanea al processo: “Voglio dare il mio contributo all’accertamento della verità. Sono a conoscenza di fatti che potrebbero contribuire alla ricostruzione della vicenda. Per questo ho scelto il rito ordinario insieme ai miei legali”.

DIFESA

Le dichiarazioni a fine udienza dell’avvocato Maria Luigia Inserra: “Abbiamo scelto con Luca il rito dando ampia disponibilità per fare chiarezza. L’intervento di oggi dell’imputato è stato breve e continueremo nelle prossime udienze. Non posso anticipare scelte difensive che verranno scoperte udienza dopo udienza. Battaglieremo per la sua assoluzione. Non esprimo alcun giudizio rispetto alle indagini ma l’imputato è sereno e preparato. Conosce tutti gli atti ed è disposto a chiarire. Ci chiarirà anche perché si è allontanato dopo l’omicidio. Non è scappato visto che non aveva ancora subito alcuna contestazione. Quando poi questa è arrivata forse non lo sapeva ma spiegherà lui tutto".

L'ACCUSA

Dichiarazioni dell'avvocato Arturo Frojo, parte civile: "La famiglia è distrutta. Non crediamo alla speranza di un pentimento anche alla luce dell’atteggiamento processuale. Sarà un processo difficile ma ci sono degli elementi inconfutabili e prove granitiche come le evidenze scientifiche raccolte. Siamo qui per tutelare soprattutto infigli del povero Vittorio Materazzo".

Decine di televisioni e fotogtafi in aula. Presenti anche gli inviati di Rai e Quarto Grado.