Omicidio Materazzo, arrestato il fratello: rischia l'ergastolo

Per la sua latitanza Luca Materazzo, ricercato per l'omicidio del fratello, aveva scelto un bus, visto che stazione ed aeroporto di Napoli erano troppo sorvegliati per consentire la fuga. Gli agenti della Squadra Mobile hanno perciò agito di conseguenza, scandagliando i paesi dell'Est dell'Europa, la Germania e la Spagna, riuscendo a risalire alle tappe della fuga di Materazzo: Napoli, Firenze, Livorno, Genova e infine Spagna e più precisamente Siviglia. Luca stava lavorando come cameriere a Siviglia e utilizzava la propria carta d'identità. Un controllo della polizia locale è stato decisivo per la cattura del latitante.

Materazzo jr è sospettato di aver ucciso con oltre trenta coltellate il fratello maggiore Vittorio. Il 7 febbraio prossimo è fissata l'udienza preliminare. Il pubblico ministero si accinge a chiedere il rinvio a giudizio per l'accusa di omicidio volontario, premeditato e aggravato dai motivi futili. L'estradizione potrebbe arrivare tra qualche giorno.

La scelta difensiva degli avvocati del 30enne potrebbe essere quella del rito abbreviato, al fine di evitare il possibile ergastolo.