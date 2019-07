Terza faida di Scampia, omicidio Perrotta: arresti nel clan Abete-Abbinante

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque presunti responsabili e di una sesta persona che procurò loro l'arma pur non sapendo l'uso che ne sarebbe stato fatto, dell’omicidio di Mario Perrotta, consumatosi l'8 ottobre 2012 in un garage di Miano.

Le attività di indagine, fondate su dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni, hanno consentito di ricostruire mandanti ed esecutori materiali dell’evento delittuoso, che si inserisce nel contesto della terza faida di Scampia del 2012. Perrotta, ritenuto vicino ad un narcotrafficante del clan Leonardi, venne assassinato da uno dei gruppi di fuoco del clan Abete-Abbinante, in quanto individuato come obiettivo alternativo a Pietro Maoloni, di cui era ritenuto erroneamente un collaboratore, visto che se ne era già allontanato.

ARRESTI

Le persone colpite da misura cautelare, a vario titolo, sono:

1. MONTANERA GIUSEPPE, nato a Napoli il 31/07/1976;

2. BRANDI VINCENZO nato a Napoli il 06/01/1982;

3. CICCARELLI ARMANDO nato a Napoli il 24/07/1984; 4

. BALDASSARRE SALVATORE nato a Napoli il 05/06/1982;

5. NOTTURNO RAFFAELE, nato a Napoli il 20/07/1974;

6. FINELLI ANTONIO nato a Napoli il 4.2.1991;