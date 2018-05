Omicidio Mariarca: fissata l'udienza preliminare

Dovrà difendersi dall'accusa di omicidio pluriaggravato e minacce, Antonio Ascione, il 44enne pizzaiolo di Torre del Greco accusato di aver ucciso l'ex moglie, Mariarca Mennella nella loro abitazione di Musile di Piave in provincia di Venezia. Con queste accuse ha chiesto il rinvio a giudizio dell'uomo il sostituto procuratore di Venezia, Raffaele Incardona. Il Gip del tribunale locale, Massimo Vicinanza, ha fissato l'udienza preliminare per il prossimo 4 giugno. L'ex uccise la 38enne madre di due bambini, il 23 luglio 2017 accoltellandola senza pietà.

Su questi elementi si baserà la richiesta del difensore di parte civile, Alberto Berardi dello studio 3A, di infliggere il massimo della pena all'imputato, nonostante la scelta di essere giudicato con rito abbreviato che gli darebbe l'opportunità di ottenere un terzo dello sconto della pena finale. Una convinzione che il legale è pronto a perorare anche in giudizio. «Le indagini, come sostenevamo fin dall’inizio, hanno confermato non solo l’aggravante della premeditazione, ma anche il reato delle minacce: un quadro pesantissimo che, se confermato in sede di giudizio, apre alla possibile applicazione della pena dell’ergastolo anche in caso di accesso dell’imputato al rito alternativo» sostiene l’avvocato Berardi.