Omicidio Mariarca Mennella, rischia l'ergastolo il marito

Antonio Ascione, 44enne di Torre del Greco, rischia l'ergastolo per l'omicidio volontario premeditato dell'ex moglie Mariarca Mennella. Per l'uomo c'è anche l’aggravante di aver agito per futili motivi.

Ascione punta al rito abbreviato per ottenere lo sconto di pena ed evitare l'ergastolo. Il pubblico ministero della Procura di Venezia ha chiuso le indagini per l’omicidio della 38enne torrese, madre di due figli, uccisa dall'ex marito il 23 luglio del 2017 a Musile del Piave.

La donna si era trasferita in Veneto due anni prima per lavoro.

E' stata uccisa con cinque coltellate, dal marito pizzaiolo, che non riusciva ad accettare la fine del loro matrimonio.