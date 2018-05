Cronaca Qualiano / Via Campana, 326

Uccide la madre e si barrica in casa: spari contro i carabinieri

Inizialmente si temeva anche per le sorti del padre, poi rintracciato dai militari mentre si trovava in una campagna non distante. Il 37enne, disabile psichico, è armato di un fucile da caccia regolarmente detenuto dal genitore