Omicidio Perinelli: chiesti 30 anni per l'omicida

A meno di un anno dal giorno dell'omicidio arriva la richiesta di condanna per l'assassinio di Lello Perinelli ucciso a Miano lo scorso 8 ottobrre. Il pm della procura di Napoli ha invocato una condanna a 30 anni di carcere ai danni di Alfredo Galasso, il 31enne che ha confessato il delitto del 21enne calciatore. Il sostituto procuratore ritiene che l'omicidio fosse volontario e aggravato dai futili motivi. Nonostante abbia scelto di essere giudicato con rito abbreviato e abbia confessato il delitto, la procura partenopea ha chiesto una condanna molto dura.

Il processo

Sarà adesso il Gup Pietro Carola a dover decidere sulla sorte dell'imputato all'esito delle arringhe difensive degli avvocati di Galasso. Su di lui pesano le testimonianze dei familiari di Perinelli che hanno raccontato come i due si conoscessero e ipotizzando proprio la premeditazione del delitto. A loro, nel corso della scorsa udienza, Galasso ha chiesto scusa per il delitto. La sentenza è attesa per il prossimo 28 giugno.