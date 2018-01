Spara al vicino in piena notte e lo uccide: fermato un 50enne

Un napoletano di 50 anni è stato fermato a Venezia perché presunto autore di un omicidio. La vittima, il 47enne veneziano Ivano Gritti, è stato assassinato la scorsa notte: si trovava all'esterno dell'abitazione del presunto omicida quando è stato raggiunto da un colpo di pistola al volto.

A quanto pare tra i due era scoppiata una pesante lite. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i vicini del fermato, che avevano sentito partire due colpi di pistola. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, Gritti aveva bussato alla porta del 50enne per farsi aprire. Da lì l'alterco e gli spari. I due si conoscevano.

La persona portata in caserma viveva in un appartamento occupato abusivamente a pochi passi da piazzale Roma, non lontano da dove abitava anche la vittima.