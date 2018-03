E' caccia all'uomo, anche con gli elicotteri, a Terzigno e in tutto il vesuviano ed il nolano per trovare Pasquale Vitiello, l'uomo che presumibilmente ha ucciso questa mattina la moglie Immacolata Villani davanti alla scuola della figlioletta, di soli 9 anni. Il servizio andato in onda a Pomeriggio Cinque, con alcune testimonianze della gente del posto.