Tragedia di Terzigno, ritrovato il corpo di Pasquale Vitiello: si è suicidato

È stato trovato morto Pasquale Vitiello, l'uomo che ieri aveva ucciso la moglie Imma Villani davanti alla scuola elementare di Terzigno, dopo che la donna aveva accompagnato lì la loro bambina di 9 anni.

Il cadavere del 36enne, ricercato ieri a lungo dalle forze dell'ordine, si trovava poco distante dalla scuola, in via vicinale Mauro Vecchio. Era in un rudere circondato dalla vegetazione. L'uomo si è tolto la vita subito dopo aver sparato alla donna, con la stessa arma.

I parenti dell'uomo ieri avevano rivolto lui - scomparso dopo l'omicidio di sua moglie - un appello: "Dacci un segno, ti preghiamo: costituisciti. Assumiti le tue responsabilità, noi saremo al tuo fianco". Quella nei suoi riguardi è stata caccia senza sosta: due elicotteri avevano sorvolato la zona fino al pomeriggio.

“In molti se lo aspettavano – ha commentato a caldo il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, ai microfoni di Sky - si chiude una pagina triste per la nostra città". Ranieri si è inoltre complimentato con il lavoro delle forze dell'ordine.

Pare Vitiello avesse lasciato a casa sua - da tempo viveva separato dalla moglie - alcune lettere: in una di queste si diceva "incompreso", e minacciava di farsi giustizia. Ieri lo zio di Immacolata aveva spiegato a NapoliToday che la 31enne aveva denunciato il marito per stalking.

Il luogo del ritrovamento del corpo di Vitiello (foto Ansa)