L'omicidio di Imma Villani ricostruito a “Chi l'ha visto?”

Un lungo servizio in cui sono state ricostruite le ore drammatiche che hanno portato all'assassinio di Imma Villani. A mandarlo in onda è stata la trasmissione di Rai 3, “Chi l'ha visto?”, che ha raccontato le ore drammatiche che ha vissuto la cittadina di Terzigno ed ha distrutto la vita di Imma e del suo assassino Pasquale. Ascoltata una testimone che ha raccontato di aver visto l'uomo visibilmente fuori di sé tanto da quasi «entrarmi nella macchina mentre guidava».

Lo ha poi visto «fare avanti ed indietro diverse volte prima di fermarsi con lo scooter». Dal servizio è emerso che l'uomo non aveva il porto d'armi e che si è dovuto procurare l'arma in maniera illegale. Ai microfoni della trasmissione ha parlato anche l'avvocato Salvatore Annunziata che conosceva la coppia e che ha dichiarato che non gli era mai arrivata notizia di denunce della moglie.