Agguato nel Parco Verde di Caivano: ucciso un 52enne

Un uomo già noto alle forze dell'ordine è stato ucciso alle prime luci dell'alba di oggi. Si chiamava Giuseppe Raimo, 52 anni.

Ancora non chiare le modalità della sua morte. La polizia è stata allertata dai sanitari dell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove era stato trasportato da un vicino di casa. Questi, dopo aver sentito l'esplosione di alcuni colpi di pistola, l'aveva trovato Raimo gravemente ferito davanti all'edificio, in via Circumvallazione Ovest a Caivano, nel Parco Verde.

Inutili i primi soccorsi del vicino ed il trasporto in ospedale, Raimo ha perso la vita in seguito alle ferite riportate. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Scientifica di Frattamaggiore: lì sono state trovate tracce di sangue ed un bossolo. Le indagini sono condotte dagli agenti del Commissariato di Afragola.