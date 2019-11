Omicidio del piccolo Giuseppe, il racconto del medico: "Una violenza brutale"

Secondo il medico legale testimone dell'accusa nel processo ai danni di Tony Essobti Badre e Valentina Casa, quella subita da Giuseppe, il bimbo di 7 anni ucciso a Cardito lo scorso gennaio, fu "violenza brutale". Il medico Nicola Balzano ha testimoniato in Terza Corte d'Assise, dove sono imputati Essobti Badre (patrigno, accusato dell'omicidio) e Valentina Casa (madre del piccolo, accusata di comportamento omissivo).

La violenza brutale di cui parla il medico è quella che, non solo Giuseppe, ma anche la piccola sorellina ha dovuto subire. L'agente della Polizia di Stato che nella scorsa settimana fu ascoltato in aula parlò di "scena raccapricciante", quella a cui dovette assistere quando si recò al Santobono per verificare le condizioni della piccola.

"Giuseppe fu afferrato al collo, come nel tentativo di strozzamento. Il piccolo cercò di difendersi ma le botte alla testa, sferrate con un manico di scopa, erano troppo forti.", ha spiegato il medico. Queste botte hanno causato traumi e - secondo il referto del medico - determinato l'interruzione delle fibre nervose del cervello, il conseguente coma e poi la morte del bimbo.