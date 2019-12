Agguato ad Acerra: ucciso un 48enne

Un uomo di 48 anni, Giuseppe Avventurato, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso in un agguato ad Acerra, in provincia di Napoli. L'omicidio è avvenuto all'interno di uno stabile di corso della Resistenza poco dopo le 18. Avventurato era ferito e riverso al suolo con numerosi colpi d'arma da fuoco che l'hanno raggiunto in diverse parti del corpo. Ad accorgersi dell'omicidio sono stati i vicini di casa che gli hanno immediatamente prestato soccorso e chiamato un'ambulanza.

I soccorsi

La vittima è stata trasportata presso Villa dei Fiori, nosocomio locale, da alcune persone che hanno raccontato di aver udito colpi di pistola all'esterno dello stabile in cui abitano. I sanitari dell'ospedale non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le indagini sono state affidate al commissariato di polizia locale. Al momento tutte le ipotesi sono sul campo. L'uomo è originario di Napoli.