Omicidio Genny Cesarano, indagati tre amici

1 / 2

continua →

Tre amici di Genny Cesarano, che si trovavano in compagnia del 17enne ucciso al rione Sanità in quella tragica alba del settembre 2015, in cui perse la vita, sono stati denunciati per false informazioni al pubblico ministero.

Genny fu una vittima innocente di una stesa realizzata da affiliati al clan clan Lorusso I tre giovani hanno rispettivamente 26, 24, 21 anni.

Per l'omicidio del 17enne, nei giorni scorsi, quattro persone sono stare raggiunte da un'ordinanza cautelare chiesta dai Pm Celeste Carrano, Enrica Parascandolo e a Henry John Woodcock, che con il procuratore aggiunto Filippo Beatrice coordinano le indagini condotte dalla squadra mobile diretta da Fausto Lamparelli. Decisive le dichiarazioni del boss pentito Carlo Lo Russo.

LE PAROLE DEL PADRE DI GENNY CESARANO

CONTINUA