Omicidio Genny Cesarano: arrestato un altro componente del commando

La Squadra Mobile di Napoli ha dato esecuzione ad ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di Gianluca Annunziata, già detenuto per altra causa.

Le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia hanno consentito di delineare il ruolo del 28enne quale componente del commando che, all’alba del 6 settembre del 2015 in piazza San Vincenzo alla Sanità, ha portato a termine l’omicidio del giovane Gennaro Cesarano ed il contestuale tentato omicidio di altri quattro ragazzi presenti nella piazza in quel momento.

Agguato

E' stato ritenuto responsabile dell'agguato il capo clan Carlo Lo Russo ed alcuni dei componenti del suo gruppo di fuoco, già sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere e condannati con sentenza di primo grado n.2362/17 confermata in Corte di Assise di Appello con sentenza n 69/19. Il provvedimento eseguito in data odierna si fonda sulle indagini svolte dalla Squadra Mobile e sul contributo determinante dei collaboratori di giustizia Carlo Lo Russo Carlo ( mandante del delitto) e Mariano Torre ( esecutore materiale). Il destinatario del provvedimento cautelare ha già riportato condanne, non definitive, per reati associativi (quale affiliato al clan Lo Russo) per estorsione aggravata dal metodo mafioso, ed è stato raggiunto, di recente, da ordinanza di custodia cautelare per l’omicidio di Vincenzo Priore, commesso nel novembre del 2012 nella Masseria Cardone.