Omicidio ai Quartieri spagnoli. Pregiudicato freddato da tre colpi

Due omicidi in tre giorni. Napoli torna violenta, dopo Ponticelli si uccide ai Quartieri spagnoli. Non più solo stese, l'asfalto si macchia di sangue. Prima l'uccisione di Ciro Nocerino, il 15 novembre nella periferia Est, con il ferimento di un assicuratore estraneo ai fatti.

Oggi è toccato a Gennaro Verrano, 38 anni, pregiudicato, elemento già noto alle forze dell'ordine per un mandato di cattura europeo emesso dalla polizi belga per furto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo passeggiava nei pressi di piazzetta Trinatà agli spagnoli quando è stato raggiunto dal killer, che sembra aver agito da solo.

Sono partiti i primi colpi, Verrano si è dato alla fuga, ha imboccato via Trinità in direzione via Toledo. Verrano è stato raggiunto ancora da colpi, tre in tutto, per poi accasciarsi al suolo pochi metri più in la all'incrocio con vico Tre Regine. Il killer si è dileguato senza rendersi conto che l'obiettivo non era ancora morto.