Agguato ai Quartieri Spagnoli, fermato un 23enne per l'omicidio di Gennaro Verrano

E' stato sottoposto a fermo, come indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Napoli dai Carabinieri, il 23enne Francesco Valentinelli, ritenuto responsabile di omicidio aggravato e di detenzione e porto illegale di arma da fuoco.

Il 17 novembre il giovane avrebbe ucciso con 5 colpi di pistola il 38enne Gennaro Verrano, dopo averne atteso l’arrivo su piazzetta Trinità degli Spagnoli, insieme ad un gruppo di conoscenti e parenti, nel pieno centro cittadino.

Nel corso di indagini coordinate dalla Procura di Napoli i militari dell’Arma hanno scoperto i motivi dell’agguato e ricostruito l’accaduto a partire dalle immagini di videosorveglianza. In un video, infatti, viene ripresa tutta la sequenza dell’agguato mortale: dall’attesa dell’obiettivo, all’arrivo su uno scooter Verrano insieme alla moglie incinta e al cane di famiglia, agli spari in rapida successione che hanno causato la morte del 38enne appena giunto in ospedale.

Indagini

L'assassinio del 38enne era maturato nell’ambito di contrasti e di antichi e mai sopiti rancori tra due nuclei familiari, tra l’altro legati da vincoli di parentela. Dopo l’omicidio Valentinelli si era reso irreperibile e aveva chiuso il proprio profilo Facebook. Ieri sera i Carabinieri del nucleo Operativo della Compagnia Centro e della Stazione Napoli quartieri Spagnoli lo hanno individuato e bloccato a Capodimonte durante uno spostamento. Quando i militari gli hanno stretto le manette ai polsi era a bordo di una insospettabile utilitaria insieme a 2 donne che lo avevano poco prima prelevato dal giuglianese e che lo avrebbero portato nel centro di Napoli. Durante gli approfondimenti successivi alla cattura è emerso che la sua prossima destinazione sarebbe potuta essere fuori regione. A casa di una delle accompagnatrici sono state infatti trovate 2 grosse valigie piene di abiti e una grossa somma di denaro, oltre 4000 euro in contanti.