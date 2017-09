Agguato nel milanese, napoletano ucciso con sei colpi di pistola al volto

Gennaro Tirino, 38enne napoletano da tempo residente in provincia di Varese, è rimasto stamattina ucciso in un agguato avvenuto a Legnano, nella Città Metropolitana di Milano.

Il killer – pare a portare a termine l'agguato sia stato un solo uomo – è entrato in azione intorno alle 8.40. Un'esecuzione apparentemente di stampo camorristico: al 38enne sono stati sparati almeno sei colpi al volto, tutti da una distanza ravvicinata. Quando ambulanza e auto medica del 118 sono arrivate sul posto, per Tirino non c’era già più nulla da fare.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto la vittima poco prima fare colazione insieme a due persone in un bar. La sua auto era parcheggiata proprio all'esterno del locale indicato dai testimoni.

Gennaro Tirino aveva diversi precedenti per droga e reati contro il patrimonio. Negli ultimi tempi lavorava come meccanico in una carrozzeria. A riportare la notizia è MilanoToday (link 1, link 2).