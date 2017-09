Omicidio Gennaro Trino: in manette il cognato della vittima

I carabinieri hanno fermato un persona indiziata del delitto di Gennaro Trino, il carrozziere partenopeo di 38 anni ucciso martedì scorso a Legnano, nella Città Metropolitana di Milano. Si tratta di Antonio Calello, 29 anni, incensurato. Calello è il fratello dell'ultima compagna di Trino.

A riportare la notizia è MilanoToday.

Il 25 settembre scorso la donna aveva presentato denuncia per maltrattamenti al locale commissariato di polizia, e si era trasferita a casa dei genitori. Sarebbe stato lo stesso Calello a raccontare ai carabineri di aver voluto punire Tirino per le violenze inflitte alla sorella: affrontato in strada, è scattata la lite. Secondo Calello, Tirino avrebbe tirato fuori un'arma per minacciarlo, per poi venire dal primo disarmato e ucciso.

Nel corso delle indagini i carabinieri hanno ascoltato le testimonianze di circa venti persone. Non è stata trovata l'arma del delitto, mentre a casa di Calello – nelle tasche di un paio di pantaloni – sono stati trovati tre proiettili del tipo che hanno ucciso Tirino, calibro 7.65.

La vittima aveva numerosi precedenti. Oltre che per droga e reati contro il patrimonio, anche una vicenda di violenza sessuale che gli era costata cinque anni di carcere.