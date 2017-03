Ucciso a coltellate a Brescia: la salma di Gennaro Esposito torna a Napoli

Torna a Napoli il corpo di Gennaro Esposito, il napoletano di 37 anni ucciso a coltellate domenica sera a Calcinato, provincia di Brescia.

È stata la famiglia a decidere che i funerali si tenessero nel capoluogo partenopeo, città di origine dell'uomo. Lascia due figlie.

Secondo gli inquirenti, l'uomo è stato ucciso da un 34enne di origine senegalese, colto in flagrante mentre tentava di lavarsi del sangue della vittima. La lite tra i due, iniziata in un appartamento, era tragicamente finita nel sangue in strada.