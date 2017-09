Omicidio De Roberto: arrestato "Tyson", guidava la moto del commando

I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli su richiesta della locale d.d.a. per concorso in omicidio aggravato da finalità mafiose e in porto e detenzione illegale di arma da guerra.

A finire in manette il 43enne Francesco Avolio detto "Tyson", ritenuto elemento di spicco dell’"alleanza di Secondigliano", sodalizio criminale attivo nell’omonimo quartiere, a Giugliano e nei comuni limitrofi.

Le indagini dei militari hanno permesso di accertare che nell’agguato mortale consumato a napoli il 25 settembre del 1996 in cui restò ucciso Gennaro de Roberto, esponente di spicco del clan Bellofiore-Sebastiano, il 43enne era alla guida della moto che trasportava l’uomo che materialmente fece fuoco contro la vittima. L’omicidio maturò per volontà di Raffaele Bellofiore che voleva vendicarsi di un affronto subìto da parte del figlio di de Roberto e, in conseguenza, del suo proposito di transitare nelle fila dei Longobardi-Beneduce storicamente opposto ai Bellofiore-Sebastiano nella gestione delle attività illecite nell’area flegrea.

L’arrestato si trova ora nel carcere di Secondigliano.