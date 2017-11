Camorra, omicidio Gaetano Marino: quattro arresti

Sono quattro arresti per l'omicidio di Gaetano Marino, avvenuto a Terracina il 23 agosto del 2012. Il boss napoletano, fratello di Gennaro ("O Mckey") detenuto in regime di 41 bis per associazione di stampo mafioso e omicidio, era stato ucciso dai killer in uno stabilimento balneare di viale Circe, con 11 colpi di arma da fuoco.

Il clan nel quale militava il pluripregiudicato 48enne Marino è stato perpetrato nell'ambito della guerra con gli Scissionisti di Secondigliano per la gestione delle Case Celesti di Scampia.

L'uomo si trovava in vacanza con i propri familiari nello stabilimento Sirenella, quando è stato ammazzato.