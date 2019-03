“Il troppo amore rende ciechi”: le parole della sorella di Fortuna (FOTO)

“Voglio giustizia per mia sorella. Molto spesso non si denunciano questi episodi perché il troppo amore non fa rendere conto della gravità dei gesti”. A parlare è la sorella di Fortuna Bellisario nel corso della manifestazione organizzata per la 36enne uccisa dal marito a colpi di stampelle a Miano. Circa 200 persone si sono riunite nel rione Sanità per ricordare l'ennesima vittima di femminicidio.

La fiaccolata

Le tante persone accorse si sono date appuntamento intorno alle 19 e 30 a piazza Fontanelle e hanno sfilato lungo i vicoli del quartiere storico. In testa al corteo proprio la sorella della vittima con in mano un poster con la foto della cara uccisa. Intorno tante donne con le fiaccole in mano che hanno camminato in silenzio per il quartiere. Un segnale di vicinanza alla famiglia della vittima nella speranza che cambi qualcosa e che altre donne trovino il coraggio di denunciare i loro aguzzini che troppo spesso sono tra le mura di casa.

Le parole di Ivo Poggiani

"Chi questa sera è sceso in strada lo ha fatto per chiedere di non abbassare la testa e di gridare a tutte le donne che sono vittime della violenza domestica che non sono affatto sole". Queste le parole del presidente della Municipalità, Ivo Poggiani, promotore della manifestazione.