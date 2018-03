Morte vigilante, la lettera di don Patriciello: "Quei ragazzini hanno bisogno di noi"

Un messaggio toccante, diffuso sui social network, è stato dedicato dal parroco antiroghi di Caivano don Maurizio Patriciello alla tragedia di Francesco Della Corte, il vigilante di Marano morto in seguito all'aggressione che lo ha visto vittima della furia di tre minorenni alla metro di Piscinola.

“Colpire una persona più grande e per giunta armata fa andare in visibilio questo branco”, scrive Patriciello. “Da soli non saprebbero cavare un ragno dal buco, insieme diventano spietati. Sottrarre la pistola a una guardia giurata per loro è come superare l’esame di maturità. Vuol dire sfidare la società e le sue leggi. Faccio quello che mi piace, nessuno mi ferma, niente mi fa paura. Non voglio rispettare i divieti, non intendo indossare il casco, non ho bisogno di lavorare. L’arma del metronotte li eccita, li attrae, li ammalia”.

“Senza saperlo – va avanti don Patriciello – recitano la parte come da copione. Attori a titolo gratuito sul palcoscenico della propria vita. Gioventù sprecata. Il mondo delle apparenze, impietoso, miete le sue vittime. Vivono, agiscono, si muovono in un mondo dalle dimensioni striminzite. Il loro mondo, la loro lingua, i loro gesti, i loro modelli. Inventano parole, si baciano sulle labbra, amano chiamarsi 'fratm', fratello mio. Bellissimo se fosse vero, ma è solo la password per sentirsi parte della banda. Un mondo altro, il loro, artificiale, minuscolo, fasullo. Un mondo che li mette in fila come soldatini di latta e li convince che solo in quel modo, recitando quella parte, atteggiandosi in quel modo, sono veramente liberi, veramente uomini. Valgono qualcosa. Una menzogna che pagheranno e faranno pagare a caro prezzo. Ragazzi illusi e delusi, sfortunati e capricciosi, violenti e ingenui. Ragazzi assassini. Vittime e carnefici. Giovani verso i quali la famiglia, la scuola, la società hanno contratto un debito enorme”.

“Attenzione a non cedere al buonismo; a non chiamare 'bravata' questa sanguinaria follia – va avanti – La spietata violenza di questi ragazzi chiama in causa anche gli adulti. A cominciare dalle famiglie, passando per la scuola per approdare all’ intera società. Questi giovani – 15, 16, 17 anni – che non vanno a scuola e non lavorano sono demotivati, annoiati, senza risorse, senza possibilità di smaltire in positivo la potente energia della loro età. Vivono senza controlli, senza regole, senza orari da osservare. Fanno quello che vogliono, quando vogliono, come vogliono. Come tutti, avrebbero bisogno di competere, giocare, confrontarsi. Vincere. Per farlo serve impegno, serietà, perseveranza, disciplina, esercizio, puntualità. Forse - ma dico forse - nessuno glielo ha mai insegnato”. È colpa di tutti, per don Maurizio Patriciello: “Le famiglie non sono state in grado di far fronte ai loro disagi, al loro malessere. La società ha fatto finta di ignorarli. In preda ai loro istinti primordiali hanno sperperato in brevissimo tempo il patrimonio unico e irripetibile della loro età. Verrebbe voglia di prenderli a sberle più che gettarli in prigione, se il caro Francesco non avesse perso la vita. Gioventù sciupata, emarginata, condannata. Violenta. Ragazzi rovinati, ma da accompagnare, recuperare, rieducare ad ogni costo. Hanno bisogno di noi. Per riprendere il cammino, per chiedere perdono. Per imparare a vivere. Dobbiamo esserci. Tutti. Mai come in questo caso, disertare è un crimine”.

Intanto i funerali del metronotte ucciso si terranno a Marano nel pomeriggio di oggi, città in cui risiede la sua famiglia. La cerimonia verrà officiata nella chiesa dello Spirito Santo Nuovo di via Piave. Lutto cittadino nel comune dell'hinterland partenopeo.