Omicidio in sala giochi, dopo 20 anni la verità sul caso Colaiacolo: quattro arresti

La Squadra Mobile della Questura, in collaborazione con la Squadra Mobile di Prato, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, a carico di quattro esponenti del disciolto clan camorristico dei “Sarno”.

I quattro, appartenenti al clan che operava a Ponticelli, sono ritenuti responsabili dei reati di omicidio premeditato, detenzione e porto illegale di arma da fuoco, aggravati ai sensi dell’art. 7 legge 203/91. Le indagini, che si sono avvalse del contributo di numerosi collaboratori di giustizia, hanno consentito di ricostruire il contesto criminale in cui è maturato l’omicidio di Paolo Colaiacolo, ucciso il 19 giugno 1998 in una sala giochi di Ponticelli. La vittima fu sorpresa dai sicari, che giunsero a bordo di un auto, mentre era intenta a giocare ai video poker. L’omicidio fu deciso da Antonio Sarno e Ciro Esposito, all'epoca dei fatti reggenti del clan Sarno. L'omicidio è maturato nella fibrillazione nata dalla scissione dal clan Sarno della fazione legata ad Antonio De Luca Bossa, antico alleato che dichiarò guerra ai propri sodali con un gesto clamoroso e tragico ossia l’esplosione dell’automobile su cui viaggiava Luigi Amitrano, affiliato e nipote dei fratelli Sarno, che perse tragicamente la vita.

Colaiacolo fu ucciso perché, dopo la morte di Amitrano si schierò con De Luca Bossa. Nicola Martinez e Antonio Tubello, esecutori materiali dell'omicidio Colaiacolo, sono stati catturati a Ponticelli, mentre Antonio Sarno, figlio di Ciro, attuale collaboratore di Giustizia e, all’epoca dei fatti, capo indiscusso del clan, è stato catturato a Prato, dove si era stabilito da qualche anno.