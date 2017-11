Agguato a Casalnuovo, si indaga sul passato di Clemente Palumbo

Sono immediatamente partite le indagini sul sanguinoso duplice omicidio avvenuto a Casalnuovo nella serata di ieri, che ha visto come vittime Clemente Palumbo, 34enne, e sua madre Immacolata De Rosa, 55 anni. I killer sono entrati in azione nei pressi dell'abitazione del 34enne, in via Cesarea.

Gli inquirenti non stanno trascurando al momento alcuna pista. In particolare passano al setaccio la vita di Palumbo, considerato vicino alla criminalità organizzata locale. La vittima aveva vecchie pendenze con la giustizia per ricettazione, ed era il titolare di una ditta di movimentazione terra, settore tradizionalmente negli interessi della camorra.

Pare non ci siano testimoni dell'accaduto, questo nonostante l'agguato sia avvenuto a pochi metri da un bar abbastanza frequentato. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di eventuali filmati di videocamere di sorveglianza installate in zona, così da poter identificare i sicari che hanno portato a termine gli omicidi.

Nella ricostruzione di quanto avvenuto, ancora parziale, pare chiaro che la donna sia stata uccisa involontariamente. Mentre suo figlio è stato colpito due volte (sarebbe morto dopo il trasporto in ospedale), la 55enne è rimasta uccisa da un singolo proiettile infilatosi dal fianco sinistro alla regione sotto ascellare.