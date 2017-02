Processo per la morte di Ciro Esposito, il 9 marzo prima udienza dell'appello

Inizierà il 9 marzo alle 9.30, davanti alla prima Corte d'Assise di Appello di Roma, la prima udienza del secondo grado di giudizio per Daniele De Santis, la persona ritenuta in primo grado responsabile della morte di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ferito a Roma a colpi di pistola in occasione della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli nel 2014.

Il romanista in primo grado è stato condannato a 26 anni di reclusione per omicidio.

Come in primo grado, si costituirà parte civile Antonella Leardi, madre del ragazzo ucciso difesa dall'avvocato Angelo Pisani, e con lei il Comune di Napoli.