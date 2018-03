Ucciso per errore, la sorella di Ciro Colonna: "E' stato ammazzato con un colpo di pistola al cuore"

Sono stati otto gli arresti per l'omicidio di Ciro Colonna, avvenuto il 7 giugno del 2016 a Ponticelli. Ciro era in un circolo ricreativo, quando i killer hanno fatto irruzione iniziando a sparare all'impazzata per colpire Raffaele Cepparulo, boss dei Barbudos. Nell'agguato, oltre a Cepparulo, perse la vita anche Colonna, raggiunto per errore dai colpi d'arma da fuoco del commando.

Dopo gli arresti di ieri, la sorella di Ciro, Mary, 24 anni, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "È morto per errore, quel colpo di pistola lo ha colpito al cuore. Non ho nulla da dire a chi ha ucciso mio fratello. Ciro era andato nel circolo a giocare a biliardino. E' stato ucciso perchè gli sono caduti gli occhiali e si è chinato a terra per prenderli".

Tra le persone arrestate nel blitz dei carabinieri, risultano anche quattro donne.