Donna trovata morta: viveva a Terzigno

Era di Terzigno la donna trovata morta ieri mattina in un appartamento di Agropoli. La donna viveva nella cittadina vesuviana ma aveva affittato l'appartamento nel quale è stata trovata senza vita per le vacanze natalizie. Continuano le indagini dei carabinieri che al momento non escludono alcuna pista. Il corpo della vittima, di origini cinesi, è stato trovato nudo, legato al letto ed imbavagliato.

Un'uccisione efferata e il modo in cui è stato ritrovato il corpo sembra suggerire il movente sessuale. Gli investigatori però non escludono alcuna pista vista la gravità dell'accaduto. Si indaga anche ai piedi del Vesuvio cercando di ricostruire la rete di rapporti che la donna aveva nella cittadina di Terzigno in cui è presente una folta comunità cinese. Proprio partendo dai racconti dei suoi connazionali potrebbero venire fuori altri dettagli sulla vicenda.