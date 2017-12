Sentenza omicidio Cesarano, il padre: "Sarà vera giustizia solo se il quartiere cambierà"

Ergastolo per quattro killer di Genny Cesarano, sedici anni per il collaboratore di giustizia Lo Russo. Questa la sentenza per l'omicidio del 17enne ucciso per errore nel Rione Sanità nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2015.

Uscito dall'aula di tribunale, il padre di Genny, Antonio, ha lanciato un messaggio al quartiere e agli amici del figlio: "Ci sarà giustizia solo se cose così non si ripeteranno".