Omicidio Cesarano, i killer confessano: "Genny ucciso per errore". Il padre: "Ora tutti sanno la verità"

Si sperava nella sentenza, che non è arrivata, ma dall'ennesima udienza del processo per l'omicidio di Genny Cesarano emerge un'altra verità importante. Gli imputati, tranne uno, hanno confessato di aver commesso l'omicidio e di averlo commesso per errore.

Ora, anche da un punto di vista giudiziario, Genny è una vittima innocente della malavita. Era questo l primo obiettivo della famiglia: "Volevamo la verità - afferma Antonio, il padre, all'esterno del Tribunale di Napoli - Ora attendiamo con fiducia la sentenza del 6 dicembre". Per gli imputati, il pm ha chiesto l'ergastolo.