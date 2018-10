Faida Amato-Pagano, latitante uno dei tre indagati per duplice omicidio

Uno dei tre indagati per l'omicidio di Andrea Castello e per il ferimento di Castrese Ruggiero, nell'agguato avvenuto il 14 marzo 2014, risulta al momento latitante.

Si tratta di Raffaele Mauriello, che stamattina sarebbe dovuto essere arrestato dalla squadra mobile di Napoli. Gli agenti hanno bussato alla porta del suo ultimo domicilio senza trovarlo.

Contro di lui ci sono le accuse che il gip definisce "granitiche". Tre collaboratori di giustizia lo hanno indicato come uno degli esecutori dell'agguato.

Lui e Dario Amirante – stamane raggiunto dalla misura cautelare – avrebbero esploso diversi colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di Castello e di Ruggiero che erano all'interno di un'auto poi ritrovata bruciata.

Il giorno precedente era stato ucciso Antonio Ruggiero, zio di Castrese. Un altro omicidio che si inserisce nella lotta intestina al clan Amato-Pagano, scatenatasi quattro anni fa dopo la cattura del capoclan Mariano Riccio.