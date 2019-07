Carabiniere ucciso a Roma, indagati in isolamento in carcere

Si erano qualificati come carabinieri, Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale: il Vice Brigadiere napoletano ucciso era intervenuto in zona Prati, a Roma, dopo una denuncia per furto. Sul posto c'erano i due turisti americani di cui ora si conoscono anche i nomi: Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee, diciannove anni uno, venti l'altro. I due avrebbero rubato il borsello di un italiano, chiedendo poi telefonicamente 100 euro e un grammo di cocaina per la ricostruzione. I fatti sono ricostruiti nel decreto di fermo.

RICOSTRUZIONE - L'italiano derubato ha segnalato il furto e la richiesta estorsiva ai Carabinieri. Che, giunti in borghese sul posto, si sono qualificati. Ne nasceva una colluttazione: Cerciello lottava con il Elder Lee, il collega Varriale con Hjorth. Nessuno dei due carabinieri avrebbe estratto l'arma. Fino al tragico epilogo: Elder Lee colpisce con un coltello, ferendo più volte il Vice Brigadiere Cerciello in zone vitali. Nulla da fare per il 35enne originario di Somma Vesuviana, sposatosi da poco. Ora i due sono accusati di omicidio e tentata estorsione. Il coltello sarebbe stato ritrovato nella stanza d'albergo dove i due alloggiavano, occultato nel soffitto. Il coltello sarebbe stato anche riconosciuto da Lee come 'proprio' e indicato come arma del delitto.

TESTIMONIANZE - La convinzione dei giudici (PM Calabretta, aggiunto D'Elia) sarebbe supportata da numerose testimonianze: tra queste personale dell'albergo dove i due soggiornavano, che li avrebbero visti tornare dopo la tragedia. Ma il testimone chiave è senza dubbio Varriale, collega di Cerciello, con lui nella tremenda notte del quartiere Prati.