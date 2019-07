Carabiniere ucciso a Roma: "Negli Usa l'assassino andrebbe sulla sedia elettrica"

"L'efferatezza del delitto, le pugnalate inferte in modo seriale sulla vittima, l'indifferenza sulle sue condizioni dopo l'attacco e la volontà di fuggire all'estero anche da indagati: questi sono tutti elementi che fanno immaginare che negli Stati Uniti il responsabile di questo assassinio a sangue freddo, Elder Finnegan Lee, sarebbe condannato alla sedia elettrica". Sono le dichiarazioni del senatore di Forza Italia Francesco Giro.

Questa mattina è stato reso noto il decreto di fermo che dispone l'isolamento in carcere per i due turisti americani, considerati responsabili - a vario titolo - della morte del Vice Brigadiere napoletano Mario Cerciello Rega. I due carabinieri intervenuti in zona Prati, a Roma, per coglierli in flagranza di reato per furto ed estorsione, sono stati aggrediti dopo essersi presentati. Letali le coltellate di Elder Lee ai danni di Mario Cerciello Rega.