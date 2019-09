Tragedia di Cardito, indagate per omessa denuncia due maestre e la preside

Due maestre - già sospese a fine agosto - e la preside risultano indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Giuseppe, il bimbo di Cardito massacrato di botte dal patrigno Essoubti Badre. Le due insegnanti e la dirigente scolastica della scuola di Crispano in cui era iscritto il bambino di sette anni dovranno rispondere di omessa denuncia. La notizia è riportata dal Mattino.

Il bambino fu ucciso a gennaio in casa, dal compagno della madre, il 24enne Tony Essoubti Badre. Un omicidio brutale, innescato da una banale intemperanza del bimbo che è sfociata in una crudele aggressione. Secondo gli inquirenti le violenze sarebbero state continue, e il bambino spesso si sarebbe presentato a scuola con evidenti segni. Ciononostante le maestre non avrebbero mai detto nulla o segnalato la vicenda agli enti preposti.