Coppia invitata a cena e uccisa: vittima un ingegnere napoletano

Una cena tra amici si è trasforma in omicidio a sfondo passionale che si è consumato fra le 22 e le due della notte fra sabato e domenica. Le vittime sono un ingegnere napoletano di 31 anni, Biagio Junior Buonomo, e la sua fidanzata 30enne russa, Anastasia Shakurova. Ad ucciderli l'ex compagno di lei, Stefano Perale, 50 anni, nel suo appartamento nella periferia di Mestre. E' stato lo stesso Perale, in stato confusionale, a chiamare in piena notte la polizia e confessare il gesto.

L'uomo ha prima fatto bere alla coppia una sostanza narcotizzante, mescolata alle bibite servite a tavola. Poi si è accanito sulla sua ex, soffocandola in camera da letto. ll napoletano è stato invece colpito a sprangate in cucina e finito, secondo una prima ipotesi, nell'androne del palazzo.