Orrore a Cardito, la sorellina della vittima sta meglio: ha parlato con i medici

La sua testimonianza potrebbe rivelarsi chiave per capire cosa sia davvero accaduto nel pomeriggio di oggi a Cardito, dove un bambino di 7 anni ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Otto anni, la sorellina della vittima è arrivata al Sandobono con il volto totalmente tumefatto, al punto da far dichiarare ad alcuni medici che non avevano mai visto nulla del genere.

La piccola - che non ha riportato lesioni agli organi interni né complicazioni a livello cerebrale, come accertato da una Tac - ha comunicato con i sanitari, pare riferendo anche informazioni che serviranno a ricostruire la dinamica dell'episodio.

La piccola è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Santobono, con un trauma cranio-facciale e contusioni multiple da percosse in più parti del corpo. Le sue condizioni sono migliorate: si trova al momento ricoverata in Neurochirurgia.

Non sa ancora quanto avvenuto a suo fratello. Sarà ora presa in carico da un team di psicologi che la seguiranno nel corso della degenza.