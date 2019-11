Orrore Cardito, la sorella di Giuseppe lanciò l'allarme prima della tragedia

Emergono nuovi inquietanti particolari sulla terribile vicenda di Cardito, l'omicidio del piccolo Giuseppe Dorice per il quale è imputato il suo patrigno Tony Essobti Badre. Secondo quanto testimoniato in aula da una maestra della sorellina della vittima, il 18 gennaio - 9 giorni prima della tragedia - la bimba aveva un cerotto sull'orecchio a coprire una ferita.

L'insegnante nell'occasione riuscì a farsi spiegare la verità. "Come te lo sei fatto? - le chiese - Se non me lo dici non siamo più amiche". E la bambina, che a lei teneva molto, scoppiò a piangere spiegandole che era stato il patrigno. La maestra si confrontò con altre sue colleghe che pure avevano notato situazioni poco chiare, e denunciò con loro in forma scritta lo stato in cui la bambina si era presentata quel giorno e anche la risposta che aveva dato alla sua domanda.

Eppure da quel giorno, secondo il racconto delle maestre che oggi hanno risposto alle domande in aula, della situazione se ne parlò soltanto in maniera informale nei corridoi della scuola. "Se tornassi indietro - ha spiegato in aula la maestra rivolgendosi ai presenti - invece di fare la relazione mi sarei portata la bimba a casa. Con il senno di poi mi rendo conto che avrei potuto fare qualcosa per lei".

Per due sue colleghe, e la preside della scuola di Giuseppe e sorella, è stato chiesto il rinvio a giudizio per omessa denuncia. Hanno scelto di non rispondere alle domande dei giudici.