Spararono ed uccisero fuori scuola a San Giovanni: due arresti

Nelle prime ore di questa mattina carabinieri e polizia hanno arrestato due persone ritenute gli autori dell'omicidio di Luigi Mignano avvenuto lo scorso 9 aprile in via Ravello, all'esterno di un asilo del Rione Villa a San Giovanni a Teduccio, davanti a bambini e genitori. La vittima fu assassinata mentre, con il figlio (rimasto ferito nell'agguato), accompagnava in classe il nipotino.

Per i due le accuse sono omicidio, tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, incendio, ricettazione, tutte aggravate dalle finalità mafiose. Si tratta di due presunti membri del clan Mazzarella di San Giovanni a Teduccio.

Le indagini coordinate dalla Dda di Napoli avevano già permesso a meno di un mese dall'omicidio di emettere un fermo nei riguardi di 7 persone, ritenute elementi di vertice ed affiliati al clan D'Amico, articolazione degli stessi Mazzarella

Sono stati raccolti ulteriori indizi che, oltre a far emergere responsabilità nei confronti degli altri presunti componenti del commando oggi tratti in arresto, hanno permesso di ricostruire in maniera ancora più precisa. Questo ricondotto dagli inquirenti alla contrapposizione armata tra i clan Mazzarellae Rinaldi per il controllo delle attività illecite a Napoli Est.