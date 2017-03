Agguato in pieno giorno a Crispano: sullo sfondo la morte del boss Cennamo

L'hanno freddato sotto casa sua, in via Bellini a Crispano. La vittima dell'agguato avvenuto stamattina alle 11.15 si chiamava Antonio Vitale: 53 anni, pregiudicato sottoposto al regime della sorveglianza speciale, era ritenuto dalle forze dell'ordine un elemento di spicco del clan Cennamo.

I killer hanno colpito tra passanti e automobilisti in un'area molto popolata, a quanto pare senza preoccuparsi di poter eventualmente venire riconosciuti. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.

FOTO ANSA