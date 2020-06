Omicidio Rivieccio, arrestata madre del presunto killer: avrebbe istigato il ragazzino a sparare

È ritenuta responsabile, in concorso con il figlio minorenne, dell'omicidio del 30enne Antonio Rivieccio, avvenuto lo scorso 11 marzo a Boscoreale. Per questa ragione una donna, Anna Basco, è stata oggi arrestata dai carabinieri - in esecuzione di un'ordinanza del Gip di Torre Annunziata - e condotta in carcere.

Il figlio si trova già in carcere, detenuto per la stessa vicenda.

Secondo gli inquirenti della Procura della Repubblica di Torre Annunziata il figlio della donna, dopo una lite per futili motivi, aveva esploso tre colpi di arma da fuoco contro la vittima uccidendolo. Ad istigare il ragazzino però sarebbe stata la madre, la quale, dopo l'omicidio, l'avrebbe anche aiutato a disfarsi dell'arma.

Anna Basco si trova ora nel cercere femminile di Pozzuoli.

L'iniziale sospetto di un avvertimento finito in tragedia

Antonio Rivieccio ucciso a Boscoreale: si indaga sulla morte del 30enne

„Le indagini inizialmente avevano battuto la pista dell'avvertimento finito male. Rivieccio, pregiudicato, sembrava essere stato ucciso da qualcuno non abituato ad un'esecuzione o non intenzionato all'omicidio: tre i proiettili che l'avevano ferito, ma in particolare uno raggiungendolo all'altezza dell'inguine gli avevaa reciso un'arteria e ne aveva provocato la morte.

Sembra che nella zona del Piano Napoli a Boscoreale Rivieccio, di Torre del Greco, dovesse incontrare l'ex ragazza - presumibilmente proprio l'arrestata.