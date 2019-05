Lite tra fratelli finisce in tragedia, 45enne accoltellato a morte

Tragedia nella tarda serata di ieri a Marano, dove un uomo è stato accoltellato a morte. La vittima, il 45enne Antonio Capuozzo, era già morto quando sul posto - in via Sconditi - sono giunti gli operatori del 118 e i carabinieri. Di professione faceva il meccanico.

La vittima avrebbe perso la vita in seguito ad una lite con suo fratello, un 49enne autista di bus turistici. Anche quest'ultimo è rimasto ferito, da un colpo alla testa sferratogli con un bastone di ferro verosimilmente da suo fratelli. Dopo essere stato piantonato all'ospedale di Pozzuoli (per lui prognosi di 8 giorni) è stato condotto in carcere. Non si era allontanato dal luogo del delitto.

I carabinieri della compagnia di di Marano hanno ascoltato i familiari della vittima e del fermato per ricostruire cosa sia successo con esattezza in quei drammatici momenti.

Sono cinque le coltellate ricevute da Antonio Capuozzo, con un coltello a serramanico dalla lama di circa 10 centimetri che è stato ritrovato e sottoposto a sequestro. La sua salma è stata trasportata al Secondo Policlinico dove verrà eseguita l'autopsia.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori potrebbe essersi trattato, tra i due, di un dissidio di natura economica.