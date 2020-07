Agguato nel napoletano, ucciso il 18enne Antonio Giarnieri: è caccia ai killer

Aveva solamente 18 anni Antimo Giarnieri il giovane ucciso ieri sera in un agguato avvenuto in una traversa di via Castagna a Casoria. Frequentava l'ITC S. Giuseppe Moscati a Sant'Antimo ed era appassionato di moda. Nelle indagini in corso dei carabinieri, che hanno trovato sul luogo dell'agguato 7 bossoli calibro 7.65, non viene esclusa alcuna pista, anche se il 18enne, residente ad Aversa, era incensurato. A colpirlo mortalmente con quattro spari di pistola una persona al momento non identificata. A nulla è valso il trasporto d'urgenza al San Giovanni Bosco, le ferite erano troppo gravi.

Feriti

Con Giarnieri c'erano tre suoi amici. Uno di questi è rimasto feriti da un proiettile al fianco sinistro. E' stato ricoverato al San Giovanni Bosco, ma non è in pericolo di vita.